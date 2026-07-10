Muş'ta kamyon ile kamyonet çarpıştı: Dede ile toırunu can verdi

Bulanık-Malazgirt kara yolunda Rüstemgedik beldesi yol ayrımında, Muzaffer Özdemir'in kullandığı 45 ABF 049 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BDK 205 plakalı kamyonla henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunanlar araç içinde sıkıştı.

DEDE VE 12 YAŞINDAKİ TORUNU KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Muzaffer Özdemir ile torunları ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 70 yaşındaki Muzaffer Özdemir ile 12 yaşındaki torunu Cihat Özdemir yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan M.E. Özdemir (13) ile Ahmet Özdemir'in (18) ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE ACI VE GÖZYAŞI HAKİMDİ

Kazanın ardından acı haberi alan Özdemir ailesi ve yakınları Bulanık Devlet Hastanesi'ne akın etti.

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aile fertlerinden bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü. Hastane çevresinde duygusal anlar yaşanırken, sağlık ekipleri fenalaşan aile bireylerine de müdahalede bulundu.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.