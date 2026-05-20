Mustafa Çiftçi, Malatya'daki deprem sonrası son durumu paylaştı

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09:00'da merkez üssü Malatya Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yaşanan deprem sonrası bakanlardan da son duruma ilişkin paylaşım geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saha çalışmalarına başlandığını ve olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Bakan Çiftçi açıklamasında şöyle dedi;

"DERHAL SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

An itibarıyla herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

MURAT KURUM: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Malatya’mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız.

Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun." dedi.

"HABERLEŞME İLE İLGİLİ SIKINTI YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada haberleşme ve altyapı da herhangi bir problem olmadığını söyledi.

“Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.



Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.”

BURHANETTİN DURAN'DAN UYARI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.



Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin”