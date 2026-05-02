Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş maçında yok
Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, Göztepe maçında kırmızı kart gördü. Mustafa Eskihellaç, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de sahasında Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor, 42. dakikada 10 kişi kaldı.
Bordo-mavililerde bu dakikada Mustafa Eskihellaç, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK
Trabzonspor, Göztepe'nin ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Mustafa Eskihellaç, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçını kaçıracak.
