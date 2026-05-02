Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’de! Diyarbakır’da bayram havası hakim

1. Lig’in son haftasında oynanan kritik mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK deplasmanında ilk yarısı 2-2 biten karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Aynı puandaki rakibi Esenler Erokspor ise sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından iki takım da 74 puana ulaşırken, Amed Sportif Faaliyetler ikili averaj üstünlüğü sayesinde ligi ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig bileti aldı.

Böylece Diyarbakır temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez en üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

DİYARBAKIR HALKI SEL OLDU AKTI

Tarihi başarının kesinleşmesinin ardından Diyarbakır’da adeta bayram havası yaşandı.

Kentin dört bir yanında vatandaşlar sokaklara dökülürken, özellikle Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde büyük kutlamalar düzenlendi.

Taraftarlar Amed Sportif Faaliyetler bayraklarıyla caddeleri doldururken, araç konvoyları oluşturdu.

Sokaklarda halaylar çekildi, havai fişekler atıldı ve gece boyunca Süper Lig sevincini paylaşan binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kentte şampiyonluk kutlamalarına katılmak isteyen Diyarbakırlıların yollara dökülmesiyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayrağını alıp kalabalığın arasına karışan vatandaşlar tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğun tadını çıkarıyor.

KUTLAMALARDA KAN AKTI

Kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermilerin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün milyonların özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dört bir yanda başlayan kutlamaların, birlik ve coşku içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı sevinci paylaşırken, kutlamalar sırasında kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve kutlama yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım.”