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Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne cevap

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar bir yanıt geldi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 13:26..
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal hayatını anlattığı kitabında Tuba Ünsal’la aşkının yanı sıra Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.

"UMARIM DAVA AÇMAM"

Ancak Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir dille yalanladı. Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne cevap

"BENDEN BAHSETTİN Mİ?" DEDİ

Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin sözlerine yanıt verdi: "Defne hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim. Ancak, kitabı okuyunca tam olarak neye bozulduğunu da pek anlamış değilim.

Keza, altını çizmek isterim ki, onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığız yazıyor, yaşadığımız değil!

"ANNEMİN YANINDA ÇEKİNMİYORDU"

26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin edemedim ve küçük bir anektod olarak kitapta asla rencide etmeden kendisine yer verdim. Aslında; o paragraf bir özeleştiriydi, okuyunca bunu çok net göreceksiniz.

"BAŞARILAR DİLERİM"

Öyle ki, 1 ay önce proje amaçlı özel bir yemekte Polat Yağcı'nın yanında 'Kitapta benden de bahsettin mi?" diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve tartışmaya kapanmıştır, saygı duymak gerekir. Kendisine, birkaç gün önce çıkardığı single'ında da başarılar dilerim."

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne cevap

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