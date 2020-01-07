taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9623
Euro
6.6724
Altın
1566.21
Borsa
111412.7
Gram Altın
300.432
Bitcoin
47001.84

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

10 yıldır evli olan Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan, kötü haber geldi.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 09:28..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Muro” karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ'ın, evliliğine nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile bir film setinde tanıştığı Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

"BEN EVLENME TEKLİFİ ETTİM"

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı: "Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim.

Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibarıyla evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."

Çiftin, 2013 yılında dünyaya gelen Ahmet Kaan adında bir çocukları bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Murat Boz 3 milyon TL’ye anlaştı
Yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2020’yi en kazançlı karşılayan pop yıldızı oldu.
Ata Demirer evleniyor
Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey Geyikli de evlenmeye karar verdi.
Aleyna Tilki Dubai'de
İstanbul'daki soğuk havadan kaçan Aleyna Tilki, Dubai'ye uçtu.
Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ayrıldı
2019 yılının son sürpriz aşkının Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un arasında yaşandığı ortaya çıkmıştı. Ancak, çiftin ilişkileri uzun soluklu olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

102
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

53
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

77
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

254
Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

58
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

28
John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir