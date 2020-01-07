Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Muro” karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ'ın, evliliğine nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile bir film setinde tanıştığı Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

"BEN EVLENME TEKLİFİ ETTİM"

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı: "Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim.

Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibarıyla evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."

Çiftin, 2013 yılında dünyaya gelen Ahmet Kaan adında bir çocukları bulunuyor.

