taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8741
Euro
6.5294
Altın
1550.03
Borsa
118075.62
Gram Altın
293.129
Bitcoin
46554

Mustafa Üstündağ soluğu Mekke'de aldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Boran'ı Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya'dan boşandıktan sonra Mekke'ye gitti.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 18:07..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırmıştı.

Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı. Ecem Özkaya'dan boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ, Mekke'den paylaşım yaptı.

Mustafa Üstündağ soluğu Mekke'de aldı

"RABBİM HEPİMİZİN YANINDA"

Üstündağ, yaptığı bu paylaşımını, "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım" notuyla paylaştı.

İlginizi Çekebilir
Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı
İtalya uçuşu için İstanbul Havalimanı'na gelen Aleyna Tilki, bir yolcu ve güvenlik görevlisi ile tartışması üzerine, polis merkezinde ifade verdi.
Rafet El Roman yine ifşa oldu
Rafet El Roman, sosyal medya üzerinden beğendiği kadınlara mesaj atamaya devam ediyor.
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı
Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı
Transparan pantolonun arkası yırtılan Ömür Gedik, geceyi beline sardığı ceketiyle tamamladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

416
İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

514
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

65
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

622
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

101
Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

111
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir