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Mustafa Varank, kayyum atamaları hakkında konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kayyum atamalarına karşı çıkan Gül ve Davutoğlu'nu "Bir kere risk alamadılar" diyerek eleştirdi.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 17:17..
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Mustafa Varank, kayyum atamaları hakkında konuştu

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanması bugün Türkiye'nin 1 numaralı gündemi oldu.

HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması kararına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler de karşı çıktı tepki gösterdi.

Gül ve Davutoğlu'nun bu tutumunu eleştirenlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

"ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN DESTEK MESAJI YAYINLIYORLAR"

Bakan Varank, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;  "Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözümona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar.

Mustafa Varank, kayyum atamaları hakkında konuştu

MİLLET İRADESİNİ KANDİL'E PEŞKEŞ ÇEKEN TERÖRİSTLER...

Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini kandil’e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir."

Mustafa Varank, kayyum atamaları hakkında konuştu

Abdullah Gül kayyum atamasını doğru bulmadı haberi
Mustafa Varank, kayyum atamaları hakkında konuştu

Ahmet Davutoğlu, kayyum atamalarına karşı çıktı haberi
Mustafa Varank, kayyum atamaları hakkında konuştu

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