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Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sakarya'da bulunan Toyota fabrikasını ziyaret etti. Varank bir de otomobil fabrikasında Hibrit araç test etti.

AA | 16.11.2018 - 14:03..
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Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye fabrikasına geldi. Bakan Varank'ı burada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu karşıladı.

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

TOYOTA FABRİKASINA ZİYARET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayinin Türkiye'deki kalbi kalbi Sakarya’da bulunan Toyota Türkiye Fabrikası’nı ziyaret etti.

Bakan Varank: Hibrit araçlar seri üretime geçecek VİDEO

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

TESİSLERİ GEZDİ

Toyotanın faaliyetlerini inceleyen Varank üretim bantları ile üretimdeki aşamaları inceledi. Fabrikayı gezen Varank üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bakan Varank fabrika yetkilileri ve firma sorumlularıyla da bir araya geldi.

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

HİBRİD ARACI TEST ETTİ

Varank, dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de ilk defa üretimi yapılacak olan yeni Toyota Corolla Hibrid modelini inceleyerek, test eden Varank, otmobile binerek aracı kullandı.

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

AÇIKLAMA YAPTI

Varank, inceleme sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Toyota otmotiv sanayi türkiye Üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı Toshihiko Kudo da, Bakan Varank'a eşlik etti.

Mustafa Varank otomobil fabrikasını gezdi

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