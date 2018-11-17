Müze sahibi, tepki çeken Atatürk heykelini savundu

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bir AVM'nin açılışınde sergilenen balmumu ‘Atatürk heykeli’nin, Atatürk’e benzememesi oldukça tepki çekmişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin Ulu Önder'e benzemediği yönündeki eleştirilere yanıt veren müze sahibi Jale Kuşhan, 18 yılda, 38 ilde, 58 sergi açtıklarını ve bu sergilerde de Atatürk'ün balmumu heykelinin yer aldığını, ancak böyle bir tepki almadıklarını söyledi.

AVM'de Atatürk'e benzemeyen heykel VİDEO

"ATA'NIN MANEVİ KIZI HEYKELİ GÖRÜNCE AĞLADI"

Atatük’ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin aynı heykeli gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Jale Kuşhan, "Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı. Açılışına Atatürk'ün manevi kızlarından Ülkü Hanım katılmıştı. Çok duygulandı ve ağladı. Adeta Atatürk'ün yanında olduğunu hissettiğini söyledi. Yine Atatürk'ün manevi kızlarından Emine Köseataç bizimle birlikte Yalova, İzmir ve hatta buraya, Balıkesir'e gelip üç ay bizimle kaldı. Öğrenciler geldiğinde Atatürk'ü ona kendisi anlatmıştı. Balıkesir Müzesi'nde bu heykel görüldükten sonra sipariş verildi" dedi.

"HEYKELİ BİRÇOK BAKAN BEĞENDİ"

Bazı vatandaşların sadece bazı yorumlarda bulunduğunu belirten Kuşhan, "Mesela; 'Atatürk'ün boyu uzun olabilirdi' diyenler oluyor, 'Daha kilolu değil miydi?' diyenler oluyor ama böyle bir tepki karşısında şaşkınım. Birçok bakanımız gezmişti sergimizi. Bu bakanlarımızdan bir tanesi Atatürk heykeli için sipariş vermişti. Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı.” açıklamasında bulundu.