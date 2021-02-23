Dünyaca ünlü ikili Daft Punk dağıldı

Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk 28 yıllık müzik serüveninin ardından ayrıldı.

Dünyaca ünlü Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk’dan sevenlerine üzecek bir haber geldi.

İkili 28 yıllık müzik serüveninin ardından ayrıldıklarını açıkladı.

AYRILMA NEDENLERİNİ AÇIKLAMADILAR

Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi ayrılma nedenlerine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

1993 yılında müzik hayatına başlayan Daft Punk, 1997'de çıkardıkları ilk albümleri Homework ile geniş çaplı hayran kitlesi edinmişti.

Grubun son çıkan albümü Random Access Memories albümü, son on yılda en çok satan dans müziği albümü olmuştu.