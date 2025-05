Justin Timberlake 30 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak

AA

Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen Justin Timberlake'in, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser vereceği duyuruldu.

Etkinlik biletleme platformundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleşecek konser, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek.

BİLETLER 8 MAYIS'TA SATIŞA ÇIKACAK

Timberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde sanatçı, yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirecek.

Konserin biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkacak.

18 PARÇADAN OLUŞAN SON ALBÜMÜNÜ SESLENDİRECEK

Timberlake'in altıncı stüdyo albümü 'Everything I Thought It Was', toplam 18 parçadan oluşuyor.

Albümde öne çıkan şarkılar arasında 'Selfish' ve 'No Angels' bulunuyor.

JUSTIN TIMBERLAKE KİMDİR?

Sanatçının kariyeri 1995'te, NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı.

Solo kariyerine 2002'de 'Justified' albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.