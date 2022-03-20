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- Köln'de Buray konserine yoğun ilgi
Köln'de Buray konserine yoğun ilgi
Almanya'nın Köln kentinde konser veren Türk pop müziği şarkıcısı Buray'ın konserine yoğun ilgi oldu.
- AA
- 20.03.2022 - 06:05
Köln'de hayranlarıyla buluşan genç şarkıcı Buray'ın konserine, Köln ve çevresinden binden fazla seyirci katıldı.
HAYRANLARIYLA ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
"Yüreksiz tilki", "Alacalı", "Nasıl unuturum" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Buray, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.
Köln'de Buray konserine yoğun ilgi - Video