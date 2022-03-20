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    Köln'de Buray konserine yoğun ilgi

    Almanya'nın Köln kentinde konser veren Türk pop müziği şarkıcısı Buray'ın konserine yoğun ilgi oldu.
    • AA
    • 20.03.2022 - 06:05
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    Köln'de Buray konserine yoğun ilgi

    Köln'de hayranlarıyla buluşan genç şarkıcı Buray'ın konserine, Köln ve çevresinden binden fazla seyirci katıldı.

    HAYRANLARIYLA ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

    "Yüreksiz tilki", "Alacalı", "Nasıl unuturum" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Buray, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

    Köln'de Buray konserine yoğun ilgi - Video

    Köln de Buray konserine yoğun ilgi #1

    Köln de Buray konserine yoğun ilgi #2

    Köln de Buray konserine yoğun ilgi #3

    Köln de Buray konserine yoğun ilgi #4


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