Napoli'de Antonio Conte dönemi son buldu

İtalya ekibi Napoli'de teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Conte'ye teşekkür edilerek yolların ayrıldığı belirtildi.

İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Antonio Conte, Napoli'den ayrıldı

2024'TE GÖREVE GELDİ

Kariyerinde İtalya Milli Takımı ile Juventus, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi ekipleri çalıştıran Conte, 2024'te Napoli'nin başına geçti.

NAPOLI'DE KAZANDIKLARI

Conte yönetimindeki Napoli, birer kez lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İKİNCİ BİTİRDİ

Serie A'da 76 puan toplayan Napoli, 2025-26 sezonunu ikinci sırada tamamladı.