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Nardan zehirlenen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kayseri'de, 7 yılın ardından tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ve dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

AA | 31.10.2019 - 14:32..
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Bir yakınlarının düğünü için İçel'e giden baba Üzeyir Çakır (34), Kayseri'ye dönüşünde yol kenarında bulunun bir bahçeden nar satın aldı.

Babanın aldığı nar, önceki gün akşam yemeğinde büyükbaba, büyükanne, amca, baba, anne ve 5 yaşındaki torundan oluşan 6 kişilik Çakır ailesi tarafından yenen makarnanın ardından tüketildi.

Nardan zehirlenen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

HASTANEDE KURTARILAMADI

Dün sabah karın ağrısı şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne giden amca Osman ve babaanne Saliha Çakır'ın zehirlendiklerinden şüphelenen doktorun isteği üzerine diğer aile bireyleri de hastanede tedavi altına alındı. Akşam yemeğinde sadece nar yediği öne sürelen 5 yaşındaki Saliha Çakır, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nardan zehirlenen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

TÜP BEBEKLE OLDU, AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Bugün minik Saliha, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile 5 yaşındaki çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Üzeyir ve Kevser Çakır çiftinin evliliklerinin 7'nci yılında tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Saliha Çakır'ın, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

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