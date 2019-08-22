NASA, Amazon yangınlarını uzaydan fotoğrafladı

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Brezilya'nın Amazon ormanlarında çıkan yangın bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Yangın nedeniyle binlerce kilometre yüksekliğe ulaşan dumanlar Sao Paulo şehrini kapladı. NASA ise söz konusu yangını uzaydan görüntülemeyi başardı.

Brezilya’nın Amazon Ormanlarında haftalardır devam eden yangının dumanları geçtiğimiz pazartesi günü Sao Paulo’ya ulaştı. Rondonia ve Amazonas eyaletlerinin üzerinden geçtikten sonra Sao Paulo’ya ulaşan dumanlar şehri bir saat boyunca karanlığa gömdü.

Sao Paulo sakini Gianvitor Dias “Gündüz geceye döndü. Şiddetli yağmurlarda bile şehirde hava bu kadar kararmadığı için herkes bunu konuştu. Gerçekten etkileyiciydi.” dedi.

73 BİN YANGIN

Brezilya Uzay Araştırmaları Merkezi ise 2019 yılı başından itibaren 73 bin yangının tespit edildiğini açıkladı.

NASA, Amazon'lardaki yangınların yılın genelinde havadaki nem nedeniyle kontrol altında tutulabildiğini, ancak Temmuz-Ağustos aylarındaki kuru sezon nedeniyle kontrolun oldukça zor olduğunu belirtti.

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