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NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi

Uluslararası Uzay İstasyonunda yetiştirilen marulun besleyici, güvenli ve tadının güzel olduğu bildirildi.

AA | 07.03.2020 - 02:06..
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NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi

Sonuçları "Frontiers In Plant Science" dergisinde yayımlanan makaleye göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, yörüngede UUİ'de seramik toprak kaplarda 33 ila 56 gün LED ışığı altında marul yetiştirdi ve marullar bir boru kanalıyla aralıklarla sulandı.

NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi

ELEMENTÇE ZENGİN, BAKTERİSİ DE BOL

 

Burada yetiştirilen marulun potasyum, sodyum ve çinko gibi birçok element bakımından zengin olduğu, öte yandan Dünya'dakilerle kıyaslandığında daha yüksek seviyede bakteri içerdiği görüldü.

NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi

TEHLİKELİ BAKTERİLER YOK

Bitkilerde gözlenen yüksek miktarda bakteri içinde E.coli ve salmonella gibi tehlikeli olanların yer almadığına da işaret edildi.

NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi

UZUN MESAFELİ YOLCULUKLARI KOLAYLAŞTIRACAK

Uzayda başarıyla gıda ürünleri yetiştirmenin, NASA'nın Mars'a planladığı gibi uzun mesafeli yolculuklar için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi

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