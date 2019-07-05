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NASA, Dünya'nın fotoğraflarını paylaştı

Fotoğrafı çeken astronotlar görüntüyü 'huzurlu sahne' olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 20:13..
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği fotoğraf, yerden yaklaşık 402 kilometre yükseklikte çekildi.

GÜNEYDOĞU ASYA GÖRÜNÜYOR

Foroğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor. ISS, Dünya etrafında saatte 28 bin kilometreden fazla hızla dönüyor. Bu hızda, Dünya etrafındaki bir tur yaklaşık olarak 90 dakika sürüyor.

NASA, Dünya'nın fotoğraflarını paylaştı

NASA, “Her gün böyle bir ihtimaliniz olduğunu düşünün” diyor.

Görevli astronotların, gezegenimizin dinamiklerini anlamak için geospatila (coğrafi döngüsel) bilgileri kullandığını söyleyen NASA, görüntüyü de ‘huzurlu sahne’ olarak nitelendiriyor.

İSTASYONUN AĞIRLIĞI 450 BİN TON

NASA, istasyonun 5 odalı bir ev ya da iki Boeing 747 uçağı kadar hacmi olduğunu, 6 kişilik mürettebatı ve misafirleri barındırabildiğini belirtirken, istasyonun yerdeki ağırlığının ise yaklaşık 450 bin ton olduğunu bildiriyor. Bir futbol sahası genişliğindeki istasyon, ABD, Rusya, Japonya ve Avrupa yapımı modüller barındırıyor.

NASA, Dünya'nın fotoğraflarını paylaştı

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