NASA, Güneş'in en lekesiz fotoğrafını yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tam Güneş'in önünden geçerken çektiği etkileyici fotoğraf, NASA tarafından yayınlandı. Rainee Colacurcio tarafından çekilen aşağıdaki fotoğraf, Güneş'in şimdiye kadar çekilen en lekesiz ve temiz fotoğrafı olarak tarihe geçti.

NASA, söz konusu fotoğraf ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: ''Uluslararası uzay İstasyonu'nun Güneş'in tam önünden geçmesi, aslında şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü istasyon, her 90 dakika bir Dünya etrafında bir tur atmış oluyor. Ancak böyle bir fotoğrafı elde edebilmek için doğru zamanı ve ekipmanı kullanmak oldukça nadir görülen bir durum. Fotoğrafın çekildiği sırada Güneş'te herhangi bir leke bulunmuyordu.''

İKİ FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

Yukarıdaki fotoğraf, aslında iki farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturuldu. Birinci fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in tam karşısındayken çektiği görüntüden oluşuyor. İkinci fotoğraf ise Güneş yüzeyinin ayrıntılarını yakalayan bir fotoğraf. NASA'ya göre bu iki fotoğraf, art arda çekilerek daha sonra birleştirildi.

Güneş'in şu anda içinde bulunduğu Solar Minimum evresi, Güneş'te yaşanan patlamaların ve lekelerin en az görüldüğü evredir. Bu evre, Güneş'te yaşanan aktiviteler en alt düzeyde olduğu için Solar Minimum adını almıştır.

Solar Maksimum evresinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Güneş'te yaşanan patlamalar öylesine şiddetleniyor ki; bu esnada Dünya'daki bazı radyo sinyalleri bozulabiliyor ve gökyüzünde çeşitli ışıklar belirebiliyor.