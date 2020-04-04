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NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

NASA, Juno uzay aracının çektiği ve sanatsal bir tabloyu andıran yeni bir Jüpiter fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi |
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NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

Aracın çektiği son görüntü ise gezegendeki gazların sanatsal bir tablo gibi yayıldığını gösteriyor.

NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

Jüpiter, birbiri etrafında dönen dev gaz fırtınaları ve büyük kırmızı lekesiyle biliniyor ve gezegene gönderilen Juno aracı, yaklaşık 25 bin kilometre yükseklikten gaz bulutunu fotoğraflıyor.

Ayrıca araç, gezegenin atmosferini araştırıyor ve Jüpiter'in zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemlemek için veriler topluyor.

Instagram: @eshteknoloji

NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

NASA, Jüpiter'in etkileyici fotoğrafını yayınladı

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