NASA, koronavirüs nedeniyle Ay roketi çalışmalarını durdurdu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından, NASA da nasibini aldı. Şirketin bazı uzay merkezlerinde çalışan birkaç işçide koronavirüs vakası görülmesinin ardından harekete geçen NASA, çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

İKİ MERKEZ KAPATILDI, AY ROKETİ ÇALIŞMALARI İPTAL

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Ajansın bu önlemlerinin, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.

NASA, California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.