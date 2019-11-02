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NASA, Mars aracının selfie fotoğrafını paylaştı

NASA, Mars’ta bulunan Curiosity aracının selfie fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 10:11..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın, Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan, otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot olan Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

NASA, Curiosity uzay aracının Mars’taki keşif sırasında çektiği yeni bir selfie fotoğrafı yayınladı. Birbirine eklenmiş 57 farklı resimden oluşan aşağıdaki fotoğraf, birkaç önemli detayı da barındırıyor.

curiosity

Fotoğrafa daha yakından bakacak olursanız, aracın Mars yüzeyinde açtığı, Glen Etive 1 ve Glen Etive 2 olarak adlandırılan iki farklı deliği görebilirsiniz. Araç, bu deliklerin içerisindeki maddeleri toz haline getirip çeşitli veriler elde etmeye çalışıyor.

Fotoğraf, aynı zamanda Curiosity’nin ne kadar yol aldığını da gösteriyor. Aracın, 1 yıl önce ayrıldığı Vera Rubin Sırtı, yaklaşık 300 metre arkada görülebiliyor. Daha da geride ise Curiosity’nin birçok araştırma yaptığı Gale Krateri göze çarpıyor.

 

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NASA, Mars aracının selfie fotoğrafını paylaştı

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