NASA, Mars’ın uydusunu görüntüledi

NASA'nın uzay çalışmalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de Mars'ın uydusunun farklı bir görüntüsü kamuoyula paylaşıldı.

İLK KEZ FOTOĞRAFI YAYINLANDI

NASA'nın 2001 yılında Mars'a gönderdiği Odyssey, bu kez Phobos’un farklı bir görüntüsünü yakaladı.

2017 yılından itibaren bilim insanları; Phobos’un hangi materyallerden oluştuğunu belirlemek için çalışmalar yapıyordu. Elde edilen son fotoğrafla birlikte bu uydunun hangi materyallerden oluştuğu saptanabilecek.

SICAKLIK HEDEF MERKEZİ

Bu projede çalışan Jeffrey Plaut, yeni görüntülerin bir çeşit sıcaklık hedef merkezi olduğunu ve merkezden dışarı çıkıldıkça da soğuduğunu aktardı.