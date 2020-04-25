taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

NASA, ucuz ve basit solunum cihazı tasarladıklarını ve seri üretim için onay beklediklerini açıkladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket çeşitli yardımlarda bulunarak küresel mücadeleye destek oldu.

NASA, ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye katılım sağladıklarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı..

NASA, ‘[email protected]’ adlı platformu kendi bilim insanlarının kullanımına sunarak, bu platform sayesinde koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularındaki çalışmaların önünü açmıştı.

NASA

İLK SOLUNUM CİHAZINI TASARLADILAR

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Pasadena kentinde bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı’nda çalışan NASA mühendis ekibi, 37 gün içinde solunum cihazı tasarladı ve üretti. Bahsi geçen cihaz geleneksel bir solunum cihazı için gerekli parçaların 7’de birini kullanıyor. Bu nedenle cihazın seri üretiminin daha kolay ve hızlı olacağını belirtildi.

Solunum cihazının prototipini New York Icahn Tıp Okulu’nda test eden mühendisler, herhangi bir sorunla karşılaşmadı. NASA, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım izni için başvurdu ve iznin 48 saat içinde çıkmasını bekliyor.

NASA

Instagram: @eshteknoloji


NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladıNASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

İlginizi Çekebilir
Ozon tabakasında bulunan en büyük delik kapandı
Bilim insanları, Arktik üzerinde bulunan en büyük ozon deliğinin tamamen kapandığını ortaya çıkardı.
Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi
Yıllardır bizim Güneş sistemimizde olan ve başka bir Güneş sisteminden gelen yeni asteroitler ortaya çıktı.
Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı
NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıl dönümü nedeniyle internet sitesinden etkileyici bir uzay fotoğrafı paylaştı.
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor
Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerde göreve başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
214
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
66
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
55
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
127
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
245
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
23
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir