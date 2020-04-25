NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket çeşitli yardımlarda bulunarak küresel mücadeleye destek oldu.

NASA, ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye katılım sağladıklarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı..

NASA, ‘[email protected]’ adlı platformu kendi bilim insanlarının kullanımına sunarak, bu platform sayesinde koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularındaki çalışmaların önünü açmıştı.

İLK SOLUNUM CİHAZINI TASARLADILAR

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Pasadena kentinde bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı’nda çalışan NASA mühendis ekibi, 37 gün içinde solunum cihazı tasarladı ve üretti. Bahsi geçen cihaz geleneksel bir solunum cihazı için gerekli parçaların 7’de birini kullanıyor. Bu nedenle cihazın seri üretiminin daha kolay ve hızlı olacağını belirtildi.

Solunum cihazının prototipini New York Icahn Tıp Okulu’nda test eden mühendisler, herhangi bir sorunla karşılaşmadı. NASA, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım izni için başvurdu ve iznin 48 saat içinde çıkmasını bekliyor.



