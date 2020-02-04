Tüm okyanuslar kuruduğunda Dünya böyle görünecek

Kıtaları birbirinden ayıran ve Dünya genelinde oldukça büyük bir alanı kaplayan okyanuslar, insan yaşamı için de oldukça önemli.

Şu anda Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nda (JAXA) çalışan ve daha önce NASA'da görev yapan bilim insanı James O'Donoghue, 2008 yılında NASA tarafından yayınlanan simülasyon videosuna bazı eklemeler yaptı ve yeni bir video yayınladı.

Yayınlanan video, bütün okyanuslar kuruduğunda Dünya'nın nasıl görüneceği hakkında ipucu veriyor. Videonun sağ altındaki sayaç ise, deniz seviyesinin kaç metre çekildiğini gösteriyor.

Videoyu yakından incelediğimizde, suların çekilmesiyle ilk olarak kıta sahanlığının ortaya çıktığını görüyoruz. ( Kıta sahanlığı: Jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadar uzanır.)

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan kıta sahanlığı toprakları, eskiden insanların kıtadan kıtaya göç ederken geçtiği kara köprülerinden bazılarını içeriyor. On binlerce yıl önce yaşayan insanlar; Avrupa kıtasından İngiltere'ye, Sibirya'dan Alaska'ya ve Avustralya'dan onu çevreleyen adalara bu kara yollarını kullanarak yürüyebiliyordu.

Görsel: Kıtaları bağlayan kara parçaları





O yıllarda Son Buz Devri yaşandığında, Dünya'nın kutuplarında çok sayıda okyanus suyu buz olarak hapsoldu ve sular çekilmeye başladı. Bu yüzden kıtalar arasında kara köprüleri oluşmaya başladı.

Bu köprüler daha sonra insanların kıtalar arası göç etmesini sağladı. Daha sonra buz devri sona erince sular tekrar yükseldi ve okyanustaki kara parçaları kapandı.

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