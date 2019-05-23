taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.124
Euro
6.8457
Altın
1273.01
Borsa
83675.33
Gram Altın
250.666

NASA online Mars bileti veriyor

NASA, 2020 yılında Mars'a gitme planlarına tüm hızıyla devam ederken, program kapsamında Kızıl Gezegen'e ismini göndermek isteyenlere özel program başlattı.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 06:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Gelecek yıl Mars’a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyada, sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmanız durumunda isimler sisteme kaydedilidiyor.

NASA online Mars bileti veriyor

ÇİPLERE İŞLENECEK

2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor.

Dijital bir biniş kartı verilen sistemde isim ve soyisim ile kişisel bilgiler yer alıyor.

NASA'NIN MARS PROGRAMI

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

29
ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

88
Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

19
Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

45
YSK AK Parti Temsilcisi'nden ilk açıklama

YSK AK Parti Temsilcisi'nden ilk açıklama

16
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

6
Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Çalıştayı

Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Çalıştayı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir