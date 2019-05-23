NASA online Mars bileti veriyor

Gelecek yıl Mars’a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyada, sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmanız durumunda isimler sisteme kaydedilidiyor.

ÇİPLERE İŞLENECEK

2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor.

Dijital bir biniş kartı verilen sistemde isim ve soyisim ile kişisel bilgiler yer alıyor.

NASA'NIN MARS PROGRAMI

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.