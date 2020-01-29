Uluslararası Uzay İstasyonu özel şirketlere açılıyor

İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Şimdiye kadar birçok astronotun görev yaptığı istasyon, çeşitli modüller eklenerek genişletilmeye devam ediyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini duyurdu.

Söz konusu modülün inşası için ise, merkezi Houston'da bulunan ABD'li uzay donanımları üreticisi Axiom Space şirketi seçildi.

GÜVERTEYE EKLENECEK MODÜLÜ ÖZEL ŞİRKETLER KULLANACAK

Axiom Space'in üreteceği yeni modül, istasyonun güvertesine eklenecek ve yalnızca özel şirketler tarafından kullanılacak.

NASA Direktörü Jim Bridenstine, NASA'nın özel sektörle iş birliğini küresel ekonomiye ve uzay araştırmalarına katkı sağlayacak şekilde arttırmayı amaçladıklarını vurguladı.

NASA, modülün üretilmesinin ardından Axiom Space ile 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık işletme sözleşmesi imzalayacak.

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