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NASA'nın Mars aracına yazılmış gizli mesaj dikkat çekti

NASA, Mars'a göndereceği uzay aracına mors alfabesiyle yazılmış gizli bir mesaj yerleştirdi.

Haber Merkezi |
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NASA'nın Mars aracına yazılmış gizli mesaj dikkat çekti

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.  Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

nasa

11 MİLYON İSMİ MARS'A GÖNDERECEK

NASA, geçtiğimiz yıl uzaya göndermek üzere 'Adını Mars'a gönder' isimli bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya katılan 10 milyon 932 bin 295 kişinin ismi, elektron ışını kullanılarak küçük bir formatta silikon yongalara kazınmış bir şekilde araca monte edildi.

MORS ALFABESİYLE GİZLİ MESAJ

Ancak bu isim yongalarının hemen üst tarafında Güneş sembolü gibi görünen gizli bir mesaj var. Birçok internet kullanıcısının dikkatini çeken mesaj hakkında NASA bir açıklama yayınladı:

''Bazılarınız, gönderdiğiniz 10,9+ milyon adla birlikte Mars'a taşıdığımız özel mesajı fark ettiniz. Güneş ışınlarında Mors alfabesiyle 'Birlik Halinde Keşfet' yazıyor, bu da gezegenimizle keşfe çıktığım gezegen arasında bir bağlantı kuruyor. Birlikte, azmediyoruz”

nasa

''AZİM'' İSMİ VERİLMİŞTİ

NASA, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı, "Perseverance" (azim) ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather'in kazandığını duyurmuştu.

Instagram: @eshteknoloji

NASA'nın Mars aracına yazılmış gizli mesaj dikkat çekti

NASA'nın Mars aracına yazılmış gizli mesaj dikkat çekti

NASA'nın Mars aracına yazılmış gizli mesaj dikkat çekti

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