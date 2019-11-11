NASA'nın Mars'a göndereceği araç zorlu testleri geçti

NASA'nın, gelecek yıl Mars'a göndereceği uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Gelecek yıl bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

NASA'nın Mars 2020 uzay aracı, yavaş yavaş tamamlanmaya yaklaşıyor. Kısa bir süre önce ilk defa tekerlekleri üzerinde durmayı başaran araç, şimdi ise vakum testini başarıyla geçmeyi başardı.

OLDUKÇA HASSAS İNŞA EDİLİYOR

Yukarıdaki hızlandırılmış videoda, aracın içerisine toz veya herhangi bir madde girmemesi için, beyaz elbise giymiş NASA mühendislerini görebilirsiniz. Mühendisler, bir makineye asılan halatlar yardımıyla, Mars aracını dikkatli bir şekilde test odasına götürüyor.

Bu işlem kulağa oldukça basit gelebilir, ancak aracın bir yerden diğer bir yere taşınması oldukça büyük bir planlama ve çaba gerektiriyor. Mühendis Chris Chatellier, ''Araç taşınırken her köşeye bir teknisyen yerleştiriliyor, Diğer teknisyenler ve mühendisler ise, araç taşınırken her saniyeyi dikkatli bir şekilde inceleyip müdahale ediyor.'' ifadelerini kullandı.

VAKUM TEST ODASI, OLDUKÇA ZORLU ŞARTLAR İÇERİYOR

Mars aracının götürüldüğü test odası, düşük atmosferik basınç ve düşük sıcaklık dahil olmak üzere, Mars ortamının özelliklerini barındırıyor. Örneğin Mars yüzeyindeki sıcaklık, -60 santigrat derecedir ve kışın gezegenin kutuplarında ise sıcaklık -185 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.

Söz konusu zorlu şartları başarıyla geçmeyi başaran araç, şu anda bir sonraki test olan radyo emisyon testlerine hazırlanıyor.

Mars 2020 görevinin, önümüzdeki yıl temmuz ayında başlaması planlanıyor. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının şubat ayında kızıl gezegene inecek.

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