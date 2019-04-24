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NASA'nın uzay aracı deprem tespit etti

Dünya'nın iç katmanlarındaki sarsıntılarla kıyaslanacak bu verilerin, iki gezegenin nasıl farklı şekilde oluştuğuna ışık tutması bekleniyor.

Detay Haber | 24.04.2019 - 10:44..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, gezegenin yüzeyinde ilk kez deprem tespit etti.

ÇATLAK YA DA METEOR KAYNAKLI OLABİLİR

6 Nisan'da meydana geldiği belirtilen deprem, Dünya ve Ay'ın dışında uzayda tespit edilen ilk yer sarsıntısı oldu. Bilim insanları sarsıntının gezegenin katmanlarındaki bir çatlaktan ya da bir meteor çarpmasından kaynaklamış olabileceğini söylüyor.

NASA'nın uzay aracı deprem tespit etti

SİSMOLOJİK VERİ OPLUYOR

InSight uzay aracı Mars'a geçen kasımda inmişti. InSight, Mars'ın yüzeyi ve yeraltı katmanlarındaki sismolojik hareketlerle ilgili veri topluyor. Dünya'nın iç katmanlarındaki sarsıntılarla kıyaslanacak bu verilerin, iki gezegenin nasıl farklı şekilde oluştuğuna ışık tutması bekleniyor.

AY'IN YÜZEYİNDEKİ SARSINTILARA BENZİYOR

Araştırmanın İngiltere ayağının sorumlusu Prof. Tom Pike, "Deprem bir ya da iki büyüklüğünde. Uzaklığı da 100 km civarında olabilir. Kesin veriler yok ama böyle olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

NASA'nın uzay aracı deprem tespit etti

Mars'taki depremin Apollo'nun sensörlerinin Ay'ın yüzeyinde tespit ettiği sarsıntılarla benzerlik gösterdiğine dikkat çekiliyor.

ÇOK AZ KİŞİ HİSSEDEBİLİR

Dünya'da meydana gelen bir ya da iki büyüklüğündeki sarsıntıları çok az kişinin hissedebileceği belirtiliyor. Bilim insanları şimdi düşük frekanslı sensörün 14 Mart, 10 ve 11 Nisan'da kaydettiği üç diğer sinyali inceliyor. Ancak bu sarsıntıların 6 Nisan'da meydana gelenden daha düşük çaplı olduğu belirtiliyor.

NASA'nın uzay aracı deprem tespit etti

PROJE İKİ YILDA TAMAMLANACAK

InSight projesinde görevli uzmanlar, gerçek bir sismik hareketten emin olamadıklarını vurguluyor. Ancak uzmanlar, projenin yaklaşık iki yılda tamamlanacağına dikkat çekerek; bu süre içinde Mars'ta daha güçlü sinyaller kaydetme ihtimalleri olduğunu söylüyor.

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