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Natalia Oreiro: Kendimi Rus hissediyorum

Natalia Oreiro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 07:01..
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Bir dönem Türkiye'yi kasıp kavuran Vahşi Güzel dizisinin başrol oyuncusu Natalia Oreiro, kendisini Rus hissettiğini ve Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.

"TEK EKSİĞİM RUS PASAPORTU"

Bir televizyon programına katılan güzel şarkıcı Natalia Oreiro, kendisini birkaç yıl önce Rusya vatandaşlığı alan Fransız aktör Gerard Depardieu'dan bile daha Rus hissettiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, canlı yayında Rus lidere seslenerek, "Tek eksiğim, Putin'in bana pasaport vermesi" dedi.

Natalia Oreiro: Kendimi Rus hissediyorum

15 KEZ RUSYA'YA GİTTİ

Vahşi Güzel dizisiyle tüm dünyada üne kavuşan Oreiro, 15 kez Rusya'yı ziyaret ederek adından söz ettirmişti. Hatta Oreiro, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın resmi şarkısını seslendirmiş ve bir klip çekmişti.

Natalia Oreiro: Kendimi Rus hissediyorum

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