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NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurdu.

AA | 18.03.2020 - 08:43..
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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,son olarak İspanyol Senatosu'nun da Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını açıkladı.

Stoltenberg, "Böylelikle tüm müttefikler yakında 30'uncu üyemiz olacak Kuzey Makedonya'ya kapılarını açtı. Tebrikler Kuzey Makedonya." ifadesini kullandı.

30'UNCU ÜYE OLACAK

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu. Bazı resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi olacak.

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