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NATO ülkeleri ABD'den şikayetçi

Fransa, ABD'nin NATO üyelerine Amerikan silahı alma konusunda dayatma yapmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 19:33..
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NATO ülkeleri ABD'den şikayetçi

NATO'ya üye ülkeler, Amerika'nın silah satma baskısından rahatsız...

Haftalık yayımlanan Le Journal du Dimanche gazetesine demeç veren Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "NATO Tüzüğünün İttifak üyelerine dayanışma zorunluluğu getiren 5. maddesinin ABD'nin baskısıyla üyeleri Amerikan silahları almaya zorlayan F-35 maddesine dönüşmesine izin verilmemeli" dedi.

NATO ülkeleri ABD'den şikayetçi

(Fransa Savunma Bakanı Florence Parly)

AB BAĞIMSIZ OLMALI

ABD'nin NATO'nun önemli bir aktörü olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerini kendi güvenliklerinden sorumlu olmaya davet ettiğini anımsatan Parly, "Şu anda Avrupa, ekonomik ve siyasi gücüne uygun bir askeri mekanizmaya sahip değil. Bağımsız ve egemen bir tutum oluşturulması hızlı bir süreç değil. Ancak bu, AB üyelerini egemen Avrupa ile Transatlantik İttifakı arasında seçim yapmak zorunda bırakmamalı. Aksine birbirlerini güçlendirmeli" dedi.

Parly, Avrupa'da güvenliğin Rusya'yla diyalog kurulmadan sağlanamayacağını sözlerine ekledi.

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