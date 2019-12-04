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NATO Zirvesi'nde Erdoğan - Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

AA | 04.12.2019 - 15:00..
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NATO Zirvesi'nde Erdoğan - Trump görüşmesi

İngiltere'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, liderlerin görüşmeleri sürüyor.

Yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce liderler bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirip fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en ön sırada, ABD Başkanı Donald Trump'la yan yana yer almıştı

Fotoğraf çekiminin ardından zirve başladı.

NATO Zirvesi'nde Erdoğan - Trump görüşmesi

TRUMP İLE ERDOĞAN BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Ana oturumun ardından bir araya gelen iki liderin görüşmesi, yarım saat sürdü.

NATO Zirvesi'nde Erdoğan - Trump görüşmesi

"CUMHURBAŞKANIMIZ VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.

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