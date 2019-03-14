NATO'ya en çok bütçeyi ABD ayırıyor

Dünyada yaşanan küresel silahlanma ve askeri masrafların artmaya başlaması NATO'ya da yansıdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'Tüm müttefikler savunma harcamalarını artırmaya başladı.ğını açıkladı.

Stoltenberg Avrupalı müttefikler ve Kanada, savunma ve caydırıcılığa 2016'dan beri ilave 41 milyar dolar harcadı. Bu rakamın yıl sonunda 100 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz' dedi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler savunma harcamalarını artırmaya başladı" dedi.

ABD EN YÜKSEK

NATO 2018 Yıllık Raporu'na göre ülkelerin savunma payları ortaya çıktı. Bu dönemde, Türkiye savunmaya 2018 gelirinin yüzde 1,64'ünü ayırdı. Oranlara bakıldığında ABD yüzde 3,39'la ilk sırada yer aldı. Yunanistan yüzde 2,22, İngiltere yüzde 2,15, Estonya yüzde 2,07, Polonya yüzde 2,05, Letonya yüzde 2,03, Litvanya yüzde 2, Almanya yüzde 1,23, Hollanda yüzde 1,35, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcadı.

YÜZDE 4 ARTTI

Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın 2018'de savunma harcamalarını reel olarak neredeyse yüzde 4 seviyesinde artırdığını vurgulayan Stoltenberg, "Avrupalı müttefikler ve Kanada, savunma ve caydırıcılığa 2016'dan beri ilave 41 milyar dolar harcadı. Bu rakamın yıl sonunda 100 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, bütün müttefiklerin NATO kapasitesine katkıyı artırdıklarını, öngörülemez tehditlere karşı birlik olmanın önemli olduğunu söyledi. Bütün müttefiklerin savunma harcamalarını artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmelerini beklediğini vurgulayan Stoltenberg, savunma kapasitesinin yükseltilmesinin ortak güvenliğe faydalı olduğunu anlattı.

7 ÜLKENİN SAVUNMA HARCAMASI YÜZDE 2'Yİ AŞTI

NATO Yıllık Raporu'na göre, ittifak üyesi 7 ülkenin 2018 yılı savunma harcaması gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini geçti. Savunma harcaması oranında ABD yüzde 3,39'la ilk sırada yer aldı. Onu en yakın yüzde 2,22 ile Yunanistan, yüzde 2,15 ile İngiltere, yüzde 2,07 ile Estonya, yüzde 2,05 ile Polonya, yüzde 2,03 ile Letonya ve yüzde 2 ile Litvanya izledi. Bu dönemde, Türkiye savunmaya GSYH'sinin yüzde 1,64'ünü ayırdı.

Almanya GSYH'sinin yüzde 1,23'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcadı. NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıran ülkeler ise yüzde 0,54'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya oldu. NATO üyesi ülkeler 2014 yılında GSYH'lerinin yüzde 2'si seviyesinde savunma harcaması yapmayı taahhüt etmişti.