Naz Çekem: Sıla beni şahit yazsın

Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ahmet Kural tarafından daha önce parmağı kırıldığı iddia edilen Naz Çekem, Bebek'te görüntülendi.

"KADIN ALDATSA BİLE ŞİDDET UYGULAYAMAZSIN"

Birlikte oldukları dönemde Ahmet Kural tarafından parmağının kırıldığını söyleyen ve Sıla'ya destek mesajı veren Naz Çekem, "Ben de toplum içinde şiddet gördüğüm mekandaki kamera kayıtlarını inceleteceğim.

"SILA'YA ŞAHİT OLURUM"

Sıla beni şahit yazarsa onun için de şahit olurum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, eğer bakın iddialı konuşuyorum kadın aldatsa bile şiddet uygulanmaz, yaşamından çıkarırsın yoluna gidersin" dedi.