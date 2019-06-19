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Naz Elmas'ın sevgilisi boşandı

Oyuncu Naz Elmas ile evleneceği iddia edilen iş adamı, anlaşmalı boşandı.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 14:20..
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52 yaşındaki iş adamı Erol Özmandıracı, yoga öğretmeni eşi Ceylan Altunç Özmandıracı ile anlaşarak avukatı aracılığıyla, Beykoz Aile mahkemesi'ne geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanma davası, bugün Beykoz Aile Mahkemesi'nde görüldü.

"BOŞANMAK İSTİYORUZ"

Taraflar, mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtti. Hakimin sulh teklifini reddeden çift,  "Boşanma konusunda ısrarlıyız. Bu bakımdan mahkemeden psikolojik, pedagojik ve sosyolojik yardım istemiyoruz." dedi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

NAZ'LA EVLENECEK

Erol Özmandıracı'nın, bir yıldan beri ilişkisi olduğu oyuncu Naz Elmas ile evleneceği konuşuluyor.

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