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Nazlı Çelik: Biz bize yeteriz

İdlib'de şehit olan askerlerimizle ilgili duygu dolu bir konuşma yapan Nazlı Çelik, Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 19:44..
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Nazlı Çelik: Biz bize yeteriz

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimiz nedeniyle yasta.

Esad rejiminin kalleş saldırısında şehit olan askerlerimizin cenazeler, memleketlerine uğurlanmaya başladı. Türkiye'de hüzün hakim.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, şehitlerimizle ilgili duygu dolu bir o kadar da birleştirici bir konuşmayla başladı haber bültenine.

Türkiye'nin bir kez daha sırtından hançerlendiğini ifade eden Nazlı Çelik, Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını söyledi.

ACIMIZ KADAR BÜYÜK ÖFKEMİZ

Nazlı Çelik, "Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz.

Nazlı Çelik: Sırtımızdan hançerlendik VİDEO


SIRTIMIZDAN HANÇERLENDİK

Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk. Askerlerimizi kurban verdik çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriyeli sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik oğullarımızı. Mehmetlerimizi... Rusya ile bir anlaşma yapılmış sınır çizilmişti. O sınır içinde görevdeydiler.

Nazlı Çelik: Biz bize yeteriz

KALLEŞ PUSUYA DÜŞTÜLER

Çatışmada değil, kalleş pusuya düştüler. Şehit oldular. Ve yine biz bizeyiz.

TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR

O hep söylenen slogan var ya; Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye. İşte yine o söz var dilimizde. Çünkü yine biz, sadece bizimleyiz. Kimsemiz yok başka.

İNANIN, BİZ BİZE YETERİZ

Sadece ve sadece bizimleyiz. Ben biliyorum; siz de bilin. İnanın ve hiç unutmayın; sadece biz bize olsak bile, biz bize yeteriz." şeklinde konuştu.

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