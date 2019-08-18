Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü

Sanatçı Kenan Doğulu ile olan evliliği uzun zamandır sallantıda olduğu söylenen ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla tüm sevenlerini üzdü.

AĞLAYAN FOTOĞRAF

Geçtiğimiz Haziran ayında vefat eden yakın dostu, fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in hediyesi olan oyuncak bebekle fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Saat'e destek mesajları yağdı.

"GÖZLERİN HİÇ NEMLENMESİN"

Bir mesaj da bir dönem birlikte aynı dizide rol aldığı duayen oyuncu Nebahat Çehre'den geldi. Çehre, fotoğrafta ağladığı görünen Beren Saat'e "O güzel gözlerin hiç nemlenmesin." diye yazdı.

Beren Saat de bu mesaja "Artık hiç kimse gitmesin." sözleriyle cevap verdi.