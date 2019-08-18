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Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü

Geçtiğimiz aylarda yakın dostunu kaybeden ünlü oyuncu Beren Saat, paylaştığı bir fotoğrafla tüm sevenlerini üzdü. Saat'e üzülmemesi için bir destek de Nebahat Çehre'den geldi.

Detay Haber | 18.08.2019 - 11:19..
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Sanatçı Kenan Doğulu ile olan evliliği uzun zamandır sallantıda olduğu söylenen ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla tüm sevenlerini üzdü.

Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü

AĞLAYAN FOTOĞRAF

Geçtiğimiz Haziran ayında vefat eden yakın dostu, fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in hediyesi olan oyuncak bebekle fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Saat'e destek mesajları yağdı.

Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü

"GÖZLERİN HİÇ NEMLENMESİN"

Bir mesaj da bir dönem birlikte aynı dizide rol aldığı duayen oyuncu Nebahat Çehre'den geldi. Çehre, fotoğrafta ağladığı görünen Beren Saat'e "O güzel gözlerin hiç nemlenmesin." diye yazdı.

Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü

Beren Saat de bu mesaja "Artık hiç kimse gitmesin." sözleriyle cevap verdi.

Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü

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