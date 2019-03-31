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Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

75 yaşında olan oyuncu Nebahat Çehre, giyim tarzı ile yine adından söz ettirdi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 10:19..
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75 yaşındaki Nebahat Çehre, bir AVM'de görüntülendi.

Genç kızlara taş çıkaran tarzı ve bakımıyla Çehre, yine adından söz ettirdi. 1944 doğumlu olmasına rağmen asla 'yaşlanmayan oyuncular' arasında görülen  Çehre, her göreni şaşırttı.

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Kimsenin 75 yaşında olduğuna inanmadığı Çehre, farklı tarzıyla da dikkat çekti.

"SALON KADINI OLMAKTAN BIKTIM"

Geçtiğimiz günlerde "Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım. Biraz varoş olmak istiyorum." diyen Çehre, bu tarzı ve görünümüyle uzun bir süre daha köşk kadını olmaktan kurtulamayacağa benziyor.

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

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