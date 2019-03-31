Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

75 yaşındaki Nebahat Çehre, bir AVM'de görüntülendi.

Genç kızlara taş çıkaran tarzı ve bakımıyla Çehre, yine adından söz ettirdi. 1944 doğumlu olmasına rağmen asla 'yaşlanmayan oyuncular' arasında görülen Çehre, her göreni şaşırttı.

Kimsenin 75 yaşında olduğuna inanmadığı Çehre, farklı tarzıyla da dikkat çekti.

"SALON KADINI OLMAKTAN BIKTIM"

Geçtiğimiz günlerde "Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım. Biraz varoş olmak istiyorum." diyen Çehre, bu tarzı ve görünümüyle uzun bir süre daha köşk kadını olmaktan kurtulamayacağa benziyor.