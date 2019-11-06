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Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Kaftancıoğlu, İstanbul'daki seçim sürecini kaleme alan Necati Özkan'ın kitapta kendisini kahramanlaştırdığını ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 11:50..
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Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

CHP'de yeni bir tartışma başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" adlı bir kitap kaleme aldı.

Kitapta, 6 ayda yapılan iki İstanbul seçimi ve Ekrem İmamoğlu'nun bu dönemde yaşadıkları anlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın kitabını sert bir dille eleştirdi.

"KAHRAMANDAN ÇOK KENDİLERİNİ KAHRAMANLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN..."

Kaftancıoğlu, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullandı.

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

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