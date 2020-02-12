Necip Memili: Biz o işi hallettik

Çukur’un Cumali’si Necip Memili, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşi Didem Dayıcıoğlu ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Güzel havanın tadını çıkarmak için eşyle birlikte yürüyüşe çıktıklarını belirten Memili, dizinin güzel gittiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"BALAYI İŞİNİ HALLETTİK"

Dizinin güzel gittiğini, her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Memili, gazetecilerin hayırlı olsun dileklerini “Teşekkür ederim. Çok incesiniz” diyerek kabul etti.

Memili, “Balayına çıkmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Biz o işi çoktan hallettik nikahtan önce küçük bir tatile çıktık” dedi.