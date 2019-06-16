Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Firafi FETÖ'cüler Emre Uslu ve Ahmet Dönmez'in sosyal medyadan yaptığı pervasız paylaşımlara gazeteci Nedim Şener karşılık verdi.

"ÜLKESİNİ EN İYİ FİYATI VERENE SATANLAR"

"Vatanınızı satın diye söylemiyorum ama, Mahşer'de 'kulum niye vatanını sattın' diye soru yok. Çünkü Sorular Kur'an'dan çıkacak ve Kur'an'da vatan satmak diye bir kavram yok." ve "Anket: Sizce vatan neresidir? A-Doğduğun yer, B-Doyduğun yer, C-Kendini ait hissettiğin yerdir.." şeklinde tweetler atan Emre Uslu'ya Nedim Şener'in yanıtı şöyle oldu:

"Vatan, senin gibi FETÖ'cü alçaklar için en iyi fiyatı verene sattığın yerdir."





"15 TEMMUZ, KİMLERİN KORKAK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"15 Temmuz'un faydalarını say say bitmiyor" paylaşımı yapan Ahmet Dönmez'e de Nedim Şener, "En önemlisi; 15 Temmuz FETÖ'nün nasıl kanlı bir ihanet örgütü olduğunu, kendini kahraman zannedenlerin tankları görünce bakkal market önüne ve bankamatik sırasına giren korkaklar olduğunu gösterdi." ifadeleriyle karşılık verdi.