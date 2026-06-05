Nemrut Krater Gölü'nde sezon başladı

Bitlis'in en önemli doğal miraslarından biri olan Nemrut Krater Gölü, kış mevsiminin ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu karla kapanan yolların açılmasıyla birlikte bölgeye ulaşım sağlanırken, yerli ve yabancı turistler de Nemrut Kalderası'na akın etmeye başladı.

Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası, sahip olduğu eşsiz jeolojik yapısı, gölleri ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce doğaseveri ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik de gözle görülür şekilde arttı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KRATER GÖLÜ

Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda yer alan Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyor. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan kaldera, yalnızca gölüyle değil, sıcak ve soğuk su kaynakları, buhar bacaları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri nedeniyle uluslararası alanda da adından söz ettiren bölge, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülerek Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DÖRT MEVSİM AYRI GÜZELLİK SUNUYOR

Nemrut Kalderası, yılın her döneminde farklı güzellikler sunuyor. Kış aylarında karla kaplanan zirveleriyle kartpostallık görüntüler oluşturan bölge, yaz mevsiminde ise serin havası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine adeta nefes alma fırsatı sunuyor.

Kaldera içerisinde bulunan büyük ve küçük göller, kamp yapmak isteyenler ve doğa yürüyüşü tutkunları için eşsiz imkanlar sağlıyor. Bölgeyi ziyaret edenler hem göl manzarasının tadını çıkarıyor hem de volkanik yapının oluşturduğu doğal zenginlikleri yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

"İSVİÇRE'Yİ ARATMIYOR"

Diyarbakır'dan eşiyle birlikte Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden Mehmet Aydın, bölgenin güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Buraya gelirken hava şartlarında değişiklik yaşadık ancak gördüğümüz manzara her şeye değdi. Sosyal medyada sık sık 'İsviçre olsa beğenirsiniz' deniliyor ya, gerçekten burası da en az o kadar güzel. Kraterin dış kısmında hava sıcak hissediliyor ancak içerisine girdiğinizde serinlik sizi karşılıyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

DOĞASEVERLERİN VAZGEÇİLMEZ ROTALARINDAN BİRİ

Muş'un Bulanık ilçesinden arkadaşıyla birlikte kamp yapmak için bölgeye gelen Yami Çiçek ise Nemrut'un doğasının kendilerini her zaman etkilediğini söyledi.

Nemrut Kalderası'nı sık sık ziyaret ettiklerini ifade eden Çiçek, "Burası gerçekten muazzam bir doğaya sahip. Gölleri, buhar bacaları ve doğal yapısıyla insanı kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliğini büyük ölçüde korumuş olması da ayrı bir değer. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen herkese tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

BÖLGE TURİZMİNE CANLILIK KATMASI BEKLENİYOR

Drone ile havadan görüntülenen Nemrut Kalderası'nın büyüleyici manzarası, bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesini beklerken, Nemrut'un Bitlis turizmine önemli katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade ediyor.

Doğal güzellikleri, serin iklimi ve eşsiz volkanik yapısıyla Nemrut Krater Gölü, bu yaz da Doğu Anadolu'nun en gözde turizm destinasyonları arasında yer almayı hedefliyor.