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Nesli tükenmekte olan saz horozları

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görüntülenen saz horozlarının rengi dikkat çekiyor.

AA | 27.02.2020 - 09:16..
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Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarının biri olarak dikkati çekiyor.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Nesli tükenmekte olan saz horozları

Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada nesli tükenmekte olan saz horozları görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan saz horozları

Nesli tükenmekte olan saz horozları

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