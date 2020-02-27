Nesli tükenmekte olan saz horozları

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Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

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1 Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü Bahçelievler'de iki sürücü yol verme yüzünden kavga etti. Kavgaya karışan sürücü, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürerek olay yerinden kaçtı.

2 Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık belgesini alamadı Kopenhag Belediyesi'nde gerçekleşen Danimarka vatandaşlığı için zorunlu "tokalaşma töreni"nde bir kişinin tokalaşmayı reddettiği ve vatandaşlığa alınmadığı açıklandı.

3 Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle Ali Koç'u protesto etti.

4 ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye’deki iç savaş konusunda bir şey yapmadığını belirterek, Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu yazdı.

5 Trump: Koronavirüs riski ABD için düşük ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınının ülkesi için risk oluşturmadığını, ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.

6 Koronavirüs nedeniyle can kaybı 2 bin 746'ya yükseldi Çin'de ortaya çıkan ölümücül salgın sonrası son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, hastanelerde görevli olan hemşireler ise yardım talebinde bulundu.