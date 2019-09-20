Neslican Tay hayatını kaybetti

Sosyal medyada yaşamak için verdiği savaşla herkesin yakından tanıyıp takip ettiği Neslican Tay'dan acı haber geldi.

Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını anlatan Neslican Tay 3 kez kanseri yenmişti. 20 yaşındaki Neslican Tay'ın sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir yoğun bakımda olan Neslican Tay saat 21.20'de hayata gözlerini yumdu.





HASTANE DUYURU YAYINLADI

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör" e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti.



Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Prof. Dr. Gazi YiğitbaşıMedipol Mega Üniversite HastanesiMedikal Direktörü"



