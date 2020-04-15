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Neslihan Atagül'den manidar paylaşım

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili serzenişi giydiği tişört ile destekledi.

Haber Merkezi |
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Neslihan Atagül'den manidar paylaşım

Neslihan Atagül Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Sosyal medyayı çok da aktif kullanmayan Atagül paylaştığı fotoğrafta giydiği tişört ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı "Adaletin bu mu dünya?" mesajıyla manidar bir paylaşım yaptı.

DEKORASYONU 300 BİN TL TUTTU

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, yaz tatillerinde lüks oteller yerine karavan tercih ediyorlardı. 2016’da karavan alarak yollara düşmüştü. 150 bin TL’lik karavana, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu dekorasyonu için 50 bin dolar yani 300 bin TL harcamıştı.

Neslihan Atagül'den manidar paylaşım

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