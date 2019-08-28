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Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan'a aşkını haykırdı

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, evlilklerinde 5 yılı geride bıraktı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 14:54..
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5 yıl önce oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturan Neslişah Alkoçlar, evliliklerinin 5'inci yılını Instagram'a yazdığı duygusal bir mesajla kutladı.

"SENİNLE ÇOĞALARAK BÜYÜMEK NE GÜZEL"

Eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Neslişah Alkoçlar altına bu notu düştü: "Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım,ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla,heyecanla.. Seni çok seviyorum ❤

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