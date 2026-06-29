Netanyahu: Erdoğan’ı ciddiye alıyoruz, konuyu ABD’ye taşıyacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Cumhurı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN, İSRAİL DEVLETİNİN YOK EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYOR"

Toplantı sırasında Türkiye'den gelen açıklamaların İsrail cephesinde ne kadar ciddiye alındığının altını çizen Netanyahu, tarihi bir atıf yaparak durumu şu sözlerle özetledi:

“"Neredeyse hiçbir gün geçmiyor ki Erdoğan İsrail devletinin yok edilmesi çağrısında bulunmasın. Biz bu sözleri çok ciddiye alıyoruz, çünkü halkımızın tarihinde öğrendiğimiz bir şey varsa o da şudur; biri size sizi yok edeceğini söylüyorsa, onu ciddiye alırsınız."”

"AMERİKALI DOSTLARIMIZIN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ"

Bu değerlendirmelerin ardından meselenin artık uluslararası diplomasi arenasına taşınacağını açıkça ifade eden Netanyahu, İsrail yönetiminin temel hedefinin, Türkiye'nin söylemlerine karşı yürütülecek açık mücadeleye ABD'yi de dahil etmek olduğunu vurguladı.

Ülkesinin güvenliğine yönelik tavizsiz bağlılığını dile getiren İsrail Başbakanı, planladıkları diplomatik hamleye ilişkin, "Söylenenleri ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın dikkatini de bu açıklamalara çekeceğiz. Olan biteni kesinlikle görmezden gelmiyoruz." dedi.

ABD’de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail’e yönelik tavır aldığı iddiası

ERDOĞAN: GAZZE'NİN HESABI MUTLAKA SORULACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katılmış ve Gazze'deki katliamın hesabının sorulacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

““Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse bu kadro soracak. Kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz. Yorulan varsa kenara gelsin. Kenara gelmeyen meydana gelsin. Bizim hareketimiz muhabbet üzerine kurulu."”

"NETANYAHU'NUN SALDIRILARI TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT EDER NOKTAYA GELDİ"

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında İsrail'e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

“"İsrail aynı anda İran'a saldırmış; yetmemiş, Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerinin ve Akdeniz'i istikrarsız yapmak için sinsi bir çabanın içerisine girmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşımıştır, Suriye ve Lübnan bağımsız iki devlettir, ancak bu iki devlet aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir."”