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Netanyahu: Trump'ın planı durdurulamaz

İsrail Başkanı, "Trump'ın planı ortaya konulduğunda kale direkleri hareket ettirilmiş olacak ve herhangi bir yönetimin onları geri döndürmesi çok zor olacak." dedi.

AA | 22.02.2020 - 11:09..
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İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimi Demokrat bir aday kazansa da sözde Orta Doğu planının uygulanacağını savundu.

Netanyahu, Jerusalem Post gazetesine verdiği özel röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KALE DİREKLERİ HAREKET EDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta detaylarını kamuoyu ile paylaştığı sözde barış planına değinen Netanyahu, "Trump'ın planı ortaya konulduğunda kale direkleri hareket ettirilmiş olacak ve herhangi bir yönetimin onları geri döndürmesi çok zor olacak." dedi.

Netanyahu: Trump'ın planı durdurulamaz

SEÇİMİ KAZANIRSA HAREKETE GEÇECEK

Netanyahu, sözde barış planında haritalandırma süreci tamamlandıktan sonra ilerleme kaydedileceğini, 2 Mart'ta yapılacak seçimi kendisinin kazanması halinde işlemin uzun zaman almayacağını ileri sürdü.

KAYBEDERSE PLAN TEHLİKEYE DÜŞECEK

Trump'ın eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Başkan'ın Kasım 2020'de yapılacak seçimleri kaybetmesi halinde sözde barış planının tehlikeye düşebileceğini söylemişti.

"GANTZ KAZANIRSA, İSRAİL'İN BAŞI BELAYA GİRER"

Rakibi Benny Gantz'ın gelecek ayki seçimleri kazanıp ülkenin yeni başbakanı olması halinde İsrail'in başının belaya gireceğini öne süren Netanyahu, "İran konusunda zayıf olan Benny Gantz'ın yönetiminde bir İsrail hükümeti olursa, işte o zaman başımız belada olur. Başbakan olduğum sürece, İran nükleere sahip olamayacak." diye konuştu.

Netanyahu: Trump'ın planı durdurulamaz

AZINLIK MI DÖRDÜNCÜ SEÇİM Mİ?

Netanyahu, "Azınlık hükümeti mi yoksa dördüncü seçim mi İsrail için daha kötü olur?" şeklindeki soruya, "Her ikisi de kötü bir seçenek olur. Seçmenler sandığa gitmez ve Likud'a (Netanyahu'nun partisi) oy vermezse her iki seçenekte gerçekleşir." diye cevap verdi.

SON KAMUOYU YOKLAMASI

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek 2 Mart'taki seçimleri önde tamamlayacağı tahmin ediliyor. Netanyahu'nun partisi Likud'un ise 17 Eylül 2019'da yapılan seçimde olduğu gibi yarışı ikinci sırada tamamlayarak 33 milletvekili çıkaracağı belirtiliyor.

Netanyahu: Trump'ın planı durdurulamaz

61 MİLLETVEKİLİNE ULAŞILAMADI

Söz konusu kamuoyu yoklamaları, ne sağ ne de sol blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşmadığını ortaya koyuyor. Likud'un başı çektiği sağ partilerin 54, Mavi-Beyaz'ın önderliğindeki sol blokun ise 44 milletvekili kazanacağı öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun 14, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in ise 7 milletvekiliyle mecliste yer alacağı belirtiliyor.

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